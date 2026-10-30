VG-Chef äußert sich zur Lage Förderturm Willroth bleibt für Besucher geschlossen Annika Stock 30.10.2026, 17:30 Uhr

i Die Grube Georg in Willroth, im Landkreis Altenkirchen ist ein Überbleibsel der traditionellen Bergbaugeschichte von Westerwald und Siegerland und steht als Wahrzeichen der Region direkt an der Autobahn A3 und der ICE-Trasse Köln-Frankfurt. Der 56 Meter hohe Förderturm ist das Zeichen des modernen Eisenbergbaus der Region. Vom Förderturm aus bietet sich dem Besucher bei schönem Wetter eine herrliche Aussicht über die Region Westerwald – derzeit ist er aber für Besucher geschlossen. Archivfoto: Dominik Ketz

Wie geht es weiter mit dem geschlossenen Förderturm der Grube Georg an der Autobahn 3? Der Turm ist ein beliebtes Ausflugsziel, aber seit einigen Wochen für den Publikumsverkehr geschlossen. Nun äußert sich VG-Chef Fred Jüngerich zum Stand der Dinge.

Der Förderturm der Grube Georg in Willroth direkt an der Autobahn 3 bleibt weiterhin für den Besucherverkehr geschlossen. Wie unsere Zeitung auf Nachfrage von VG-Bürgermeister Fred Jüngerich erfuhr, sind die Prüfungen zur Sanierung des Förderturms noch nicht abgeschlossen.







Artikel teilen

Artikel teilen