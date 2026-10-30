Wie geht es weiter mit dem geschlossenen Förderturm der Grube Georg an der Autobahn 3? Der Turm ist ein beliebtes Ausflugsziel, aber seit einigen Wochen für den Publikumsverkehr geschlossen. Nun äußert sich VG-Chef Fred Jüngerich zum Stand der Dinge.
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Der Förderturm der Grube Georg in Willroth direkt an der Autobahn 3 bleibt weiterhin für den Besucherverkehr geschlossen. Wie unsere Zeitung auf Nachfrage von VG-Bürgermeister Fred Jüngerich erfuhr, sind die Prüfungen zur Sanierung des Förderturms noch nicht abgeschlossen.