Verkehrskreisel in Herdorf Fördergerüst-Montage sorgt für staunende Blicke Daniel-D. Pirker 10.07.2026, 20:35 Uhr

i Das neue Fördergerüstmodell wird auf dem Verkehrskreisel am Herdorfer Hüttenhaus aufgestellt. Daniel-D. Pirker

Am Freitagmorgen wurde die Nachbildung eines Fördergerüsts auf dem Verkehrskreisel am Herdorfer Hüttenhaus aufgestellt. Nicht nur der Hauptverantwortliche Bernd Mudersbach wird nun jedes Mal lächeln, wenn er dran vorbeifährt.

Nur etwas schwerfälliger floss der Verkehr rund um den Verkehrskreisel am Herdorfer Hüttenhaus am Freitag, als ein Stück Industriegeschichte des Städtchens aufgestellt wurde. Nun hat Herdorf ein neues Wahrzeichen, und das prominent platziert. Als die Nachbildung aufgestellt wird, merkt man einigen Autofahrern an, dass sie gezielt etwas langsamer fahren, um möglichst viel von dem historischen Ereignis mitzubekommen.







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