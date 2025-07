Bereits Ende 2024, als die Planungen für das Fest der Kulturen „KULTOPIA“ anliefen, hatte der Verein WIBeN e.V eine Förderung für das Fest beantragt – auch beim Kreistag Altenkirchen.

Der Kreistag Altenkirchen hat die Förderung für die Veranstaltung „KULTOPIA“ jedoch abgelehnt, während VG und Stadt Altenkirchen eine Förderung zugesagt haben. Mit Blick auf die Resolution des Kreistags zur Stärkung der Demokratie, die am 23. September 2023 verabschiedet wurde, in der es unter anderem heißt „[...] Der Kreis begrüßt und unterstützt ausdrücklich Gruppen und Initiativen, die sich gegen die zunehmende Verbreitung von rechtsradikalem Gedankengut wenden und für Demokratie und Toleranz eintreten“, hat nun die Grünen-Kreistagsfraktion eine Anfrage mit mehreren Punkten an den Kreis gestellt.

Fördera blehnung wirft Fragen auf

Denn die Ablehnung des damaligen Antrags wirft Fragen auf – da die genannte Veranstaltung laut den Grünen den kulturellen Austausch stärke und demokratische Werte sichtbar machen solle sowie gezielt lokale Initiativen einbinden möchte.

„Es geht für uns nicht nur allein um das Fest, sondern wir fordern, auch zu erfahren, ob mehrere solcher Anträge schon abgelehnt und welche zugesagt wurden oder ob der Kreis selbst schon etwas auf den Weg in dieser Art gebracht hat“, führt Maria Weller von der Kreistagsfraktion im Gespräch mit unserer Zeitung aus. „Für mich persönlich wäre es wichtig, so ein Fest seitens des Kreises zu unterstützen, das passt zu unserem Vorhaben, was wir eigentlich machen möchten. Das wäre eine richtige Geste“, so Weller weiter.

„Für mich persönlich wäre es wichtig, so ein Fest seitens des Kreises zu unterstützen, das passt zu unserem Vorhaben, was wir eigentlich machen möchten. Das wäre eine richtige Geste.“

Maria Weller, Mitglied der Grünen-Kreistagsfraktion

Es gehe auch nicht um die konkrete Summe, sondern einfach um die Unterstützung durch den Kreis. „Ich sehe da auch keine große Auswahl an Alternativen“, so Weller mit Blick auf Veranstaltungen dieser Art. Generell fehle den Grünen die Transparenz und die Begründung für diese Entscheidung.

Anfrage der Grünen an Landrat Peter Enders

Die Kreistagsfraktion der Grünen möchte in ihrer Anfrage an Landrat Peter Enders wissen, nach welchen Kriterien die Entscheidung über die Förderung beziehungsweise Ablehnung von Projekten mit politisch-bildnerischem, kulturellem oder gesellschaftlichem Fokus erfolgt. Außerdem möchten sie wissen, wie viele Veranstaltungen, Projekte oder Initiativen mit dem expliziten Ziel der Förderung von Demokratie, Toleranz oder gesellschaftlicher Teilhabe seit Verabschiedung der Resolution vom 23. September 2023 vom Kreis gefördert wurden und in welcher Höhe. Weitere Fragestellungen: Wie viele Anträge mit ähnlichem Hintergrund seitdem abgelehnt wurden, welche finanziellen Mittel im Kreishaushalt zur Umsetzung der Resolutionsziele eingeplant sind sowie welche konkreten Maßnahmen der Kreis selbst durchgeführt hat. „Wir hoffen, dass wir durch die Anfrage Aufklärung und öffentliche Klarstellung bekommen und dass das Thema auch in der öffentlichen Kreistagssitzung behandelt wird“, so Maria Weller. ann