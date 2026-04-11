Lauterbach tritt erneut an Fluterschen wählt neuen Gemeinderat und Ortschef Annika Stock

Werner Klak 11.04.2026, 15:00 Uhr

i Knut Lauterbach tritt erneut als Kandidat für das Bürgermeisteramt in Fluterschen an. Werner Klak

Am 31. Mai steht in Fluterschen die Wahl des Ortsgemeinderates und des Ortsbürgermeisters an. Hintergrund ist der Rücktritt fast des kompletten Ortsgemeinderates. Wir haben Kandidat Knut Lauterbach besucht, um über seine Motivation zu sprechen.

Am 31. Mai werden die Bürger von Fluterschen zur Wahlurne gebeten. Dann steht die Wahl des Ortsgemeinderates sowie des Bürgermeisters an. Die Neuwahl des Rates wurde erforderlich, da neun von zwölf Gemeinderatsmitgliedern zurückgetreten sind. Durch den Rücktritt des Ortsgemeinderates fehlt auch die Legitimation für den Ortschef, denn der noch amtierende Ortsbürgermeister Knut Lauterbach wurde im August 2024 von dem alten Ortsgemeinderat ...







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