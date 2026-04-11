Am 31. Mai steht in Fluterschen die Wahl des Ortsgemeinderates und des Ortsbürgermeisters an. Hintergrund ist der Rücktritt fast des kompletten Ortsgemeinderates. Wir haben Kandidat Knut Lauterbach besucht, um über seine Motivation zu sprechen.
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Am 31. Mai werden die Bürger von Fluterschen zur Wahlurne gebeten. Dann steht die Wahl des Ortsgemeinderates sowie des Bürgermeisters an. Die Neuwahl des Rates wurde erforderlich, da neun von zwölf Gemeinderatsmitgliedern zurückgetreten sind. Durch den Rücktritt des Ortsgemeinderates fehlt auch die Legitimation für den Ortschef, denn der noch amtierende Ortsbürgermeister Knut Lauterbach wurde im August 2024 von dem alten Ortsgemeinderat ...