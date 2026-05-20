Neuwahlen am 31. Mai geplant Fluterschen: Rücktritt von Ratsmitgliedern wegen Unmuts Annika Stock 20.05.2026, 16:00 Uhr

i Das Wappen des Ortes prangt am Ortseingang und heißt Besucher willkommen. Rosig schien die kommunalpolitische Stimmung im kleinen Ort zuletzt nicht gewesen zu sein. Annika Stock

In Fluterschen traten neun von zwölf Gemeinderatsmitgliedern zurück, dadurch muss auch der Bürgermeister neu gewählt werden am 31. Mai. Doch warum kam es überhaupt dazu? Unserer Zeitung liegt dazu ein Schreiben vor, das in Fluterschen kursierte.

Am 31. Mai stehen Neuwahlen im kleinen Ort Fluterschen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld an. Auslöser dafür ist der geschlossene Rücktritt von neun Mitgliedern des zwölfköpfigen Gemeinderates des kleinen Ortes, der am 25. Februar 2026 erklärt wurde.







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