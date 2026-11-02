Mehr Nachtflüge als üblich?
Fluglärm um Altenkirchen - das sagt Flughafen Köln/Bonn
Von 22 bis 6 Uhr werden von den drei vorhandenen Start- und Landebahnen am Flughafen Köln/Bonn „einige Flugsektoren grundsätzlic
Von 22 bis 6 Uhr werden von den drei vorhandenen Start- und Landebahnen am Flughafen Köln/Bonn „einige Flugsektoren grundsätzlich nicht genutzt“, wie Pressesprecher Lukas Weinberger erklärt.
Symbolfoto: Henning Kaiser. picture alliance/dpa

Nächtliche Flugbewegungen um Altenkirchen sorgten für Aufsehen bei Anwohnern – doch wodurch kommt der verstärkte empfundene Lärm zustande? Wir haben dazu beim Flughafen Köln/Bonn nachgehakt. 

Lesezeit 3 Minuten
Flugbewegungen über dem Kreis Altenkirchen sind keine Seltenheit – schließlich liegt dieser in der Einflugschneise des großen nordrhein-westfälischen Flughafens Köln/Bonn. Unsere Zeitung erreichte die Zuschrift eines Lesers, dem vermehrt nächtliche Flugbewegungen über Mammelzen in Richtung Köln/Bonn aufgefallen waren.
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