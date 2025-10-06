Westerwälder Drachenflugfest Flugdrachen müssen gegen Regen in Horhausen bestehen Sabrina Mewes 06.10.2025, 15:00 Uhr

i Die Kinder hatten viel Spaß und brachten die verschiedensten Drachen mit. Dabei war der pinke Schmetterling einer jüngeren Besucherin besonders auffällig. Sabrina Mewes

Das Westerwälder Drachenflugfest in Hohausen musste an zwei Tagen gegen Regen und Wind bestehen. Doch das Wetter schreckte vor allem die jüngsten Teilnehmer nicht ab.. Für Besucher gab es eine moderierte Flugshow mit Vorführungen.

Die Besucher des Drachenfests in Horhausen brachten nicht nur ihre bunten fliegenden Begleiter mit, sondern auch jede Menge Durchhaltevermögen und warme Kleidung. Schon von weitem waren einige bunte Flieger trotz grauer Wolken zu erkennen. Zwar meinte es der Regen an beiden Tagen nicht gut mit den Veranstaltern, doch wann immer sich die Wolken für einen Moment verzogen, erschienen immer wieder neue Besucher auf dem 23.







