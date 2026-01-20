Unfall in Bachenberg Flüchtete Kuh vor einem Wolf auf die Kreisstraße? Elmar Hering 20.01.2026, 12:00 Uhr

i Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Wochenende in Bachenberg? Stefan Puchner/dpa. dpa

Schreckensszenario nicht nur für Weidetierhalter: Durch die zunehmende Wolfspräsenz steigt das Risiko, das Weidetiere Zäune durchbrechen und in Verkehrsunfälle verwickelt werden. Ein Vorfall in der Nähe von Altenkirchen wird jetzt untersucht.

War ein Wolf Auslöser eines ungewöhnlichen Verkehrsunfalls am vergangenen Samstag in Bachenberg? Zumindest gibt es Indizien. Fachleute des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (Kluwo) werden mögliche Spuren sichern.Nach Angaben der Polizeiinspektion blieb die Fahrerin eines Pkw Seat unverletzt, als ihr Wagen gegen 5.







Artikel teilen

Artikel teilen