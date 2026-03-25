Weltkriegsrelikt entschärft
Fliegerbombe in Fürthen bei Bauarbeiten entdeckt
Bei Bauarbeiten im Fürthener Neubaugebiet Kappensteiner Schlinke wird am Dienstagmittag eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltk
Bei Bauarbeiten im Fürthener Neubaugebiet Kappensteiner Schlinke wird am Dienstagmittag eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.
Uwe Steinhauer

Eine Ortsgemeinde im Ausnahmezustand: In Fürthen wird bei Bauarbeiten eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. 120 Häuser liegen im Gefahrenbereich, etwa 300 Bürger müssen evakuiert werden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Nachricht schlägt am Dienstagmittag buchstäblich wie eine Bombe ein: In der Ortsgemeinde Fürthen wurde bei Bauarbeiten gegen 13.40 Uhr eine Fliegerbombe im Neubaugebiet Kappensteiner Schlinke entdeckt. Es ist wohl eine amerikanische Splitterbombe, die noch über einen funktionierenden Zünder verfügt.

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