Eine Ortsgemeinde im Ausnahmezustand: In Fürthen wird bei Bauarbeiten eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. 120 Häuser liegen im Gefahrenbereich, etwa 300 Bürger müssen evakuiert werden.

In der Ortsgemeinde Fürthen wurde bei Bauarbeiten gegen 13.40 Uhr eine Fliegerbombe im Neubaugebiet Kappensteiner Schlinke entdeckt

. Es ist wohl eine amerikanische Splitterbombe, die noch über einen funktionierenden Zünder verfügt.