Eine Ortsgemeinde im Ausnahmezustand: In Fürthen wird bei Bauarbeiten eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. 120 Häuser liegen im Gefahrenbereich, etwa 300 Bürger müssen evakuiert werden.
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Die Nachricht schlägt am Dienstagmittag buchstäblich wie eine Bombe ein: In der Ortsgemeinde Fürthen wurde bei Bauarbeiten gegen 13.40 Uhr eine Fliegerbombe im Neubaugebiet Kappensteiner Schlinke entdeckt. Es ist wohl eine amerikanische Splitterbombe, die noch über einen funktionierenden Zünder verfügt.