Entwicklungen in Altenkirchen Fleischmarkt Becker schließt - Landmetzgerei Born kommt 13.12.2024, 16:00 Uhr

i Der Fleischmarkt Becker‘s schließt zum 31. Dezember 2024 seine Türen an der Kölner Straße 30. Am 6. Januar 2025 wird hier die Landmetzgerei Born ihre Waren anbieten. Emily Roos

Es tut sich wieder etwas in der Kreisstadt mit Blick auf die ortsansässigen Geschäfte. Altenkirchener müssen sich aber keine Sorge um die Versorgung mit Wurst- und Fleischwaren machen. Auch der Umzug eines Bekleidungsgeschäftes ist angekündigt.

Es stehen Veränderungen in der Altenkirchener Innenstadt an. Am 31. Dezember schließt „ Becker´s Fleischmarkt und Partyservice“ an der Kölner Straße 30 in Altenkirchen. Das hat die Geschäftsleitung über Facebook mitgeteilt. „Wir übergeben den Laden an die Landmetzgerei Born“, bestätigt Chefin Eveline Becker auf Anfrage.

