Burglahrer stark gefordert
Fledermaushilfe päppelt viele geschwächte Tiere auf
Kandidaten wie diese seltene Bechsteinfledermaus sind bei Björn und Sandra Janßen-Weetz bei der Fledermaushilfe Westerwald in Bu
Kandidaten wie diese seltene Bechsteinfledermaus sind bei Björn und Sandra Janßen-Weetz bei der Fledermaushilfe Westerwald in Burglahr in sicheren Händen.
Annika Stock

Björn und Sandra Janßen-Weetz versorgen immer mehr kranke und mit Parasiten befallene Fundtiere bei der Feldermaushilfe Westerwald in Burglahr. Vor allem Jungtiere päppeln sie zeitaufwendig wieder gesund. Zu Besuch bei den Fledermausrettern.

Lesezeit 3 Minuten
Flattertiere in Not finden bei Björn und Sandra Janßen-Weetz in Burglahr Hilfe und Unterstützung. Die beiden stehen unter dem Namen Fledermaushilfe Westerwald in Burglahr mit Rat und Tat zur Seite, wenn Menschen eine Fledermaus finden. Dabei sind sie mittlerweile für den ganzen Westerwald, den Rhein-Lahn-Kreis und das Siegerland Ansprechpartner, wie Björn Janßen-Weetz berichtet.
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