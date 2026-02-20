2021 ausgewandert Flammersfelder Politiker lebt jetzt auf La Palma Sonja Roos 20.02.2026, 10:00 Uhr

i Wolfgang Conzendorf schickt Grüße aus seiner neuen Heimat La Palma. Der ehemalige Beigeordnete der Alt-VG Flammersfeld und Gründer der Flüchtlingshilfe dort ist 2021 ausgewandert. Wolfgang Conzendorf

Viele kennen Wolfgang Conzendorf als Mitglied im Verbandsgemeinderat der Alt-VG Flammersfeld, wo er auch mehrere Jahre als Beigeordneter fungierte. Und 2015 gründete er dort die Flüchtlingshilfe. Seit 2021 aber lebt der Grünenpolitiker auf La Palma.

Der Himmel erstreckt sich herrlich blau hinter Wolfgang Conzendorf. Es hat milde 23 Grad, während es in der alten Heimat tatsächlich noch einmal geschneit hat. Das Wetter vermisst Wolfgang Conzendorf jedenfalls nicht, wenn er an den Westerwald denkt. Die Menschen allerdings manchmal schon.







Artikel teilen

Artikel teilen