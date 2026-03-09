Hausbrand in Scheuerfeld Flammen begrenzten sich „Gott sei Dank“ auf Dachstuhl Daniel-D. Pirker 09.03.2026, 20:00 Uhr

i Das Haus in der Scheuerfelder Oststraße ist nach dem Brand unbewohnbar, so die Einschätzung der Feuerwehr. Daniel-D. Pirker

55 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf Samstag in Scheuerfeld im Einsatz, um einen Dachstuhlbrand zu löschen. Der Wehrleiter der VG-Feuerwehr Beichler gibt nun Einsichten in die Folgen des Feuers – und neue Infos zu einem verletzten Feuerwehrmann.

Feuerwehr-Großaufgebot in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Scheuerfelder Oststraße: 55 Feuerwehrleute hielt ein Dachstuhlbrand in Atem. Der Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr Betzdorf-Gebhardshain, Markus Beichler, blickt auf eine für „seine Mannschaften“ arbeitsintensive Nacht zurück, die erst am Samstagvormittag ihr Ende fand.







Artikel teilen

Artikel teilen