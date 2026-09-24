Reise in die Abgründe
Fitzeks Thriller fesselt Betzdorf mit düsterer Spannung
Die Schauspieler führen das Stück „Passagier 23“ in der Betzdorfer Stadthalle passend zur Thematik auf einem Schiff vor einem Bu
Die Schauspieler führen das Stück „Passagier 23“ in der Betzdorfer Stadthalle passend zur Thematik auf einem Schiff vor einem Bullauge auf.
Gaby Wertebach

Sebastian Fitzeks Psychothriller "Passagier 23" packte die Stadthalle Betzdorf. Dunkle Geheimnisse, verschwundene Passagiere und ein von Albträumen gezeichneter Ermittler — die Bühnenfassung fesselt mit intensiver Inszenierung.

Lesezeit 2 Minuten
Dunkle Geheimnisse, verschwundene Menschen und eine Reise, von der es möglicherweise kein Zurück mehr gibt: Mit Sebastian Fitzeks Psychothriller „Passagier 23“ war das Berliner Kriminaltheater zur zweiten Hälfte der Theatersaison 2026/27 am Donnerstagabend in der Stadthalle in Betzdorf zu Gast.
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