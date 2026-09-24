Sebastian Fitzeks Psychothriller "Passagier 23" packte die Stadthalle Betzdorf. Dunkle Geheimnisse, verschwundene Passagiere und ein von Albträumen gezeichneter Ermittler — die Bühnenfassung fesselt mit intensiver Inszenierung.
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Dunkle Geheimnisse, verschwundene Menschen und eine Reise, von der es möglicherweise kein Zurück mehr gibt: Mit Sebastian Fitzeks Psychothriller „Passagier 23“ war das Berliner Kriminaltheater zur zweiten Hälfte der Theatersaison 2026/27 am Donnerstagabend in der Stadthalle in Betzdorf zu Gast.