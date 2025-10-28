Die First-Responder-Gruppe für das Gebhardshainer Land und den Betzdorfer Stadtteil Dauersberg ist seit Mitte September aktiv. Nun gab es einen Erfahrungsaustausch für die „schnelle Eingreiftruppe“. Und es zeigt sich: Das Konzept bewährt sich.
Es habe gerade einmal zwei Minuten gedauert, da sei er bei seinem Einsatz vor Ort gewesen, erzählt Marc Hannemann. Der Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Gebhardshain gehört zu den aktuell 30 Männern und Frauen, die die neu gegründete First-Responder-Gruppe in der ehemaligen Verbandsgemeinde Gebhardshain und dem Betzdorfer Stadtteil Dauersberg bilden.