Erfahrungsaustausch geglückt First-Responder: Schnelle Hilfe im Gebhardshainer Land Claudia Geimer 28.10.2025, 09:00 Uhr

i Die Männer und Frauen der neuen First-Responder-Gruppe im Gebhardshainer Land und Dauersberg haben ihre ersten Einsätze absolviert. Claudia Geimer

Die First-Responder-Gruppe für das Gebhardshainer Land und den Betzdorfer Stadtteil Dauersberg ist seit Mitte September aktiv. Nun gab es einen Erfahrungsaustausch für die „schnelle Eingreiftruppe“. Und es zeigt sich: Das Konzept bewährt sich.

Es habe gerade einmal zwei Minuten gedauert, da sei er bei seinem Einsatz vor Ort gewesen, erzählt Marc Hannemann. Der Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Gebhardshain gehört zu den aktuell 30 Männern und Frauen, die die neu gegründete First-Responder-Gruppe in der ehemaligen Verbandsgemeinde Gebhardshain und dem Betzdorfer Stadtteil Dauersberg bilden.







