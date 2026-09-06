Umplanung in Betzdorf Firmenlauf dieses Jahr in der Wilhelmstraße Thomas Leurs 06.09.2026, 12:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Johannes Behner (von links), Citymanager Kevin Wallimann sowie Daniel Bätzing und Laura Stern-Bätzing vor der neuen Laufstrecke: der Wilhelmstraße. Thomas Leurs

Super-Gau für die Organisatoren des Betzdorfer Firmenlaufs: Vor gut einer Woche musste die Brandruine erneut abgesperrt werden – ausgerechnet dort, wo am 18. September die Strecke des Events verlaufen soll. Die Organisatoren mussten schnell umplanen.

Der Stress, den Daniel Bätzing und Laura Stern-Bätzing, Inhaber des Geschäfts Ausdauer, in der vergangenen Woche gehabt haben müssen, ist den beiden nicht anzumerken. Das zweite Mal organisieren sie den Westerwälder Firmenlauf, der in diesem Jahr am Freitag, 18.







Artikel teilen

Artikel teilen