Super-Gau für die Organisatoren des Betzdorfer Firmenlaufs: Vor gut einer Woche musste die Brandruine erneut abgesperrt werden – ausgerechnet dort, wo am 18. September die Strecke des Events verlaufen soll. Die Organisatoren mussten schnell umplanen.
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Der Stress, den Daniel Bätzing und Laura Stern-Bätzing, Inhaber des Geschäfts Ausdauer, in der vergangenen Woche gehabt haben müssen, ist den beiden nicht anzumerken. Das zweite Mal organisieren sie den Westerwälder Firmenlauf, der in diesem Jahr am Freitag, 18.