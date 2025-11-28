Firmenchefin fordert mutige Politikentscheidungen

Angespannte Wirtschaftssituation in Deutschland, eine sprunghafte Zollpolitik in Amerika – wie geht die Firma Group Schumacher in Eichelhardt damit um? Unsere Reporterin hat dazu mit Geschäftsführerin Selina Schumacher (39) gesprochen.
Lesezeit 4 Minuten
Die angespannte Wirtschaftssituation in Deutschland, eine sprunghafte Zollpolitik in Amerika – wie geht die Firma Group Schumacher in Eichelhardt damit um? Selina Schumacher (39) leitet zusammen mit ihrem Bruder Moritz Schumacher (32) den mittelständischen Unternehmensverbund, der international in der Landtechnikbranche vertreten ist und Komponenten sowie Verschleißteile für Erntemaschinen auf vier Kontinenten vertreibt, am Standort Eichelhardt ...