Waldbrand in Gebhardshain
Feuerwehrleute arbeiten bis tief in die Nacht
Das Luftbild zeigt das Ausmaß des Feuers am vergangenen Sonntag.
Das Luftbild zeigt das Ausmaß des Feuers am vergangenen Sonntag.
Thomas Leurs

In der Nacht kam dann der Regen. Am Sonntag ist eine Vielzahl an Feuerwehrleuten in Gebhardshain im Einsatz ist gewesen, um einen Waldbrand in der Nähe des Sportplatzes zu löschen. Die Arbeiten gingen bis tief in die Nacht.

Lesezeit 1 Minute
Gebhardshain. Am Morgen nach dem großen Flächenbrand in Gebhardshain ist wieder Ruhe in das Dorf eingekehrt. Der Kirmesplatz, der am Sonntag voll mit Feuerwehrfahrzeugen stand, ist wieder leer. Doch die Folgen des Feuers sind noch zu sehen. Ein großer schwarzer Bereich zeigt, wie knapp die Gebhardshainer einer Katastrophe entronnen sind.
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