Umwelt- und Bauausschuss tagte
Feuerwehrhaus Altenkirchen bekommt LED-Beleuchtung
Der Umwelt- und Bauausschuss der VG Altenkirchen-Flammersfeld stellte bei seiner jüngsten Sitzung wichtige Weichen, eine Eilents
Der Umwelt- und Bauausschuss der VG Altenkirchen-Flammersfeld stellte bei seiner jüngsten Sitzung wichtige Weichen, eine Eilentscheidung betraf auch das Rathaus.
Annika Stock

Dacharbeiten am Großen Ratssaal in Altenkirchen, Auftragsvergaben für die neue Mensa der Erich-Kästner-Grundschule und LED für das Feuerwehrhaus in Altenkirchen beschäftigten den Umwelt- und Bauausschusses der VG Altenkirchen-Flammersfeld.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Gerüst, Baukran und Materialien rund um den Großen Ratssaal im Rathaus Altenkirchen zeugen davon, dass hier Sanierungsarbeiten nötig sind. Genauer gesagt ging es beim jüngsten Umwelt- und Bauausschuss darum, dass die Mitglieder eine Eilentscheidung zur Auftragsvergabe für die Sanierung der Dachfläche im Großen Ratssaal bestätigten.
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