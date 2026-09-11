Umwelt- und Bauausschuss tagte Feuerwehrhaus Altenkirchen bekommt LED-Beleuchtung Annika Stock 11.09.2026, 12:00 Uhr

i Der Umwelt- und Bauausschuss der VG Altenkirchen-Flammersfeld stellte bei seiner jüngsten Sitzung wichtige Weichen, eine Eilentscheidung betraf auch das Rathaus. Annika Stock

Dacharbeiten am Großen Ratssaal in Altenkirchen, Auftragsvergaben für die neue Mensa der Erich-Kästner-Grundschule und LED für das Feuerwehrhaus in Altenkirchen beschäftigten den Umwelt- und Bauausschusses der VG Altenkirchen-Flammersfeld.

Ein Gerüst, Baukran und Materialien rund um den Großen Ratssaal im Rathaus Altenkirchen zeugen davon, dass hier Sanierungsarbeiten nötig sind. Genauer gesagt ging es beim jüngsten Umwelt- und Bauausschuss darum, dass die Mitglieder eine Eilentscheidung zur Auftragsvergabe für die Sanierung der Dachfläche im Großen Ratssaal bestätigten.







Artikel teilen

Artikel teilen