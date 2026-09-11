Dacharbeiten am Großen Ratssaal in Altenkirchen, Auftragsvergaben für die neue Mensa der Erich-Kästner-Grundschule und LED für das Feuerwehrhaus in Altenkirchen beschäftigten den Umwelt- und Bauausschusses der VG Altenkirchen-Flammersfeld.
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Ein Gerüst, Baukran und Materialien rund um den Großen Ratssaal im Rathaus Altenkirchen zeugen davon, dass hier Sanierungsarbeiten nötig sind. Genauer gesagt ging es beim jüngsten Umwelt- und Bauausschuss darum, dass die Mitglieder eine Eilentscheidung zur Auftragsvergabe für die Sanierung der Dachfläche im Großen Ratssaal bestätigten.