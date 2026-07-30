Anwohner nahe der Altenkirchener Wilhelmstraße meldeten am Donnerstag gegen 17.30 Uhr Rauchentwicklung im Freien hinter einem leer stehenden Geschäftsgebäude. Erste Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass Rauch aus einem Metallanbau direkt am Gebäude aufstieg. Da zunächst unklar war, ob der Rauch aus einem Raum im Gebäudeinneren kam, wurde vorsorglich die Alarmstufe erhöht, sodass weitere Kräfte aus Altenkirchen und Neitersen nachalarmiert wurden.

Die Metallverkleidung musste entfernt werden, um an die darunterliegende Holzbalkenkonstruktion zu gelangen, die abgetrennt und abgelöscht wurde. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäudeinnere, um weitere Schäden auszuschließen. Rund 25 Einsatzkräfte der Löschzüge Altenkirchen und Neitersen, die Wehrleitung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, der Rettungsdienst, der DRK-Ortsverein Altenkirchen-Hamm und die Polizei waren vor Ort. Nach etwa einer Stunde wurde der Einsatz beendet.