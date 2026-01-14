Winterliche Übung in Elkenroth: Feuerwehr und DLRG retten Menschen aus dem Eis
Winterliche Übung in Elkenroth
Feuerwehr und DLRG retten Menschen aus dem Eis
Schlittenfahren, Schneeballschlacht oder auch Schlittschuhlaufen: Schnee und Eis bieten im Winter viel Freizeitspaß. Doch das kalte Vergnügen birgt auch große Gefahren. Feuerwehr und DLRG sind auf Ernstfälle vorbereitet – und üben entsprechend.
Lesezeit 2 Minuten
Eine spannende Übung am Elkenrother Weiher stand kürzlich für die Feuerwehren aus Freusburg, Elkenroth und Wallmenroth an. Der Ortsverein Betzdorf-Kirchen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hatte gemeinsam mit den Brandschützern der Region einen besonderen Übungstag zur Eisrettung organisiert.