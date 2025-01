Keine Verletzten Feuerwehr rückt zu Garagenbrand in Betzdorf aus 10.01.2025, 15:00 Uhr

i Großräumig abgesperrt wurde die Scheuerfelder Straße in Betzdorf wegen des Brandes. Thomas Leurs

Großeinsatz für die Feuerwehr am Freitagvormittag in Betzdorf: Ein Feuer ist in einer Garage ausgebrochen und hatte sogar schon begonnen, auf das Wohngebäude überzugreifen.

Großalarm um kurz nach 10 Uhr am Freitagmorgen für die Feuerwehr Betzdorf. Gemeldet wurde ein Garagenbrand in der Scheuerfelder Straße in Betzdorf. Wegen der räumlichen Nähe habe man direkt noch ein Fahrzeug aus Scheuerfeld angefordert, berichtet Markus Beichler, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, unserer Zeitung vor Ort.

