Zwei Leichtverletzte Feuerwehr rückt zu Brand in Eichelhardt aus 17.02.2025, 19:30 Uhr

i Mit rund 70 Einsatzkräften war die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Einsatz. Markus Kratzer

Zu einem Brand ist die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld am späten Montagabend ausgerückt. Die Flammen waren recht schnell gelöscht.

Gut 70 Feuerwehrler sind laut Michael Imhäuser, stellvertretetender Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld am frühen Montagabend in Eichelhardt im Einsatz gewesen. Um 16.36 Uhr wurde ein Brand auf dem Industriegelände in dem rund 500-Seelen-Ort gemeldet.

