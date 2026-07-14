Einsatz in der Hauptstraße
Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Kettenhausen
40 Feuerwehrkräfte waren am Dienstagabend, 14. Juli, nach Kettenhausen in die Hauptstraße alarmiert worden.
40 Feuerwehrkräfte waren am Dienstagabend, 14. Juli, nach Kettenhausen in die Hauptstraße alarmiert worden.
Sebastian Oettgen

40 Feuerwehrkräfte rückten am Dienstagabend, 14. Juli, nach Kettenhausen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in die Hauptstraße aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, die Bewohner waren bereits im Freien.

Lesezeit 1 Minute
Die Löschzüge Altenkirchen und Neitersen wurden am Dienstagabend, 14. Juli, nach Kettenhausen alarmiert. Dort war ein Wohnungsbrand um 18.15 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße gemeldet worden. Glücklicherweise befanden sich beim Eintreffen der Kameraden keine Personen mehr im Gebäude, wie VG-Wehrleiter André Wollny auf Nachfrage unserer Zeitung am Abend mitteilt.
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