Einsatz an der Kreisgrenze Feuerwehr löscht Waldbrand an der B8 im Westerwald Michael Fenstermacher 23.07.2026, 12:15 Uhr

i Unmittelbar an der B8 sowie der Kreisgrenze brannte es in der Nacht auf Donnerstag in einem Waldstück. Die Feuerwehr war zur Stelle. André Wollny

Auch wenn der Sommer derzeit eine Pause macht, hält die Trockenheit an. Welche Gefahr das bedeutet, zeigt ein Brand in einem Waldstück an der B8 bei Berod. Die Feuerwehr war glücklicherweise zur Stelle.

Ein Waldbrand an der B8 unmittelbar an der Kreisgrenze hat in der Nacht auf Donnerstag die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hachenburg auf den Plan gerufen. In einem Fichtenbestand in Berod direkt an der Bundesstraße nahe der Abfahrt Richtung Berod waren mehrere Bäume und Unterholz in Brand geraten.







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