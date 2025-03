Mit dem Schrecken und einem Schaden an seinem Fahrzeug davongekommen ist ein Autofahrer, dessen Pkw in Oberlahr in Brand geriet. Die Feuerwehr war zur Stelle.

Schrecksekunde für einen Autofahrer am Freitagvormittag in der Bergstraße in Oberlahr. Gegen 10.30 Uhr bemerkte der Mann Brandgeruch in seinem Fahrzeug. Als er das Fahrzeug stoppte, drang bereits Rauch aus dem Motorraum. Über die Leitstelle Montabaur wurden die Feuerwehren Oberlahr und Flammersfeld alarmiert, wie die Oberlahrer Floriansjünger in einer Pressemitteilung berichten.

Die ersteintreffenden Oberlahrer Kräfte konnten den Motorbrand schnell unter Kontrolle bringen und die Flammen zügig löschen, sodass der Löschzug Flammersfeld den Einsatz abbrechen konnte. Im Einsatz waren 14 Wehrleute des Löschzuges Oberlahr sowie die Polizei Straßenhaus. Verletzt wurde niemand.