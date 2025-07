Feuerwehr löscht Brand in Spänebunker in Derschen

Erfolgreicher Großeinsatz der Feuerwehr am Sonntag in Derschen. Nach einem Brand im Spänebunker eines Industriebetriebs konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die Brandursache ist unklar.

Durch schnelles und beherztes Eingreifen hat die Feuerwehr am Sonntag in Derschen einen Großbrand in einem Betrieb für Holzbearbeitung verhindert. In einem Spänebunker, in dem der Brennstoff für das Heizsystem des Unternehmens lagerte, kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Brand, wie die Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf mitteilt. Aktuell sei das Feuer unter Kontrolle, hieß es mit Stand 14 Uhr.

i Mit gut 60 Einsatzkräften war die Feuerwehr zur Stelle. Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf/Aaron Utsch

Die Feuerwehr bekämpft den Brand in vier Einsatzabschnitten im Löschangriff mit mehreren Strahlrohren und Wasserwerfern unter Atemschutz. Für das Ablöschen der schlecht erreichbaren Hackschnitzel ist Räumgerät vom Technischen Hilfswerk (THW) angefordert. Insgesamt sind am Sonntagnachmittag rund 60 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Keine Verletzten und keine Gefährdung der Bevölkerung

„Die Löscharbeiten werden sich noch bis in den Abend ziehen“, erklärt der Einsatzleiter und stellvertretende Wehrleiter Markus Löhr. Die Geschäftsführung des Unternehmens lobte die schnellen Maßnahmen der Feuerwehr, welche Schlimmeres verhindert haben. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde abgewendet. Verletzte oder eine Gefährdung der Bevölkerung gab es zu keiner Zeit. Einschränkungen für den betrieblichen Ablauf werden nicht erwartet. Vermutlich könne der Betrieb der Firma in dem Gewerbegebiet nördlich der Ortslage Derschen am Montag normal fortgesetzt werden, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber unserer Zeitung.

Die DRK-Ortsvereine Daaden und Herdorf stellen die sanitätsdienstliche Versorgung an der Einsatzstelle sicher. Neben den Einheiten der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf aus Derschen, Daaden, Weitefeld, Herdorf und Friedewald sind das THW aus Betzdorf und Dillenburg sowie der Gerätewagen Atemschutz des Landkreises Altenkirchen im Einsatz. Zur Ursache und Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ist hierzu im Einsatz.