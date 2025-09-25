Schaden etwa 50.000 Euro Feuerwehr löscht Brand eines Hauses in Flammersfeld 25.09.2025, 14:34 Uhr

i Feuerwehrkräfte unter Atemschutz waren aufgrund des Gebäudebrands in Flammmersfeld im Einsatz. Markus Kratzer

Ein größerer Feuerwehreinsatz hielt die Einsatzkräfte am Mittwoch, 24. September in Atem. Ein Einfamilienhaus brannte in der Gartenstraße in Flammersfeld. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Mittwochmorgen, 24. September gegen 9:40 Uhr nach Flammersfeld alarmiert. Ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße brannte, Rauch war sichtbar. Das Feuer war im Dachgeschoss des Gebäudes entstanden.Teile des Dachstuhls und des Gaubenbereichs wurden beschädigt, wie die Kriminalinspektion Betzdorf in einer Pressemitteilung informiert.







