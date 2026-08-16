Rund 6000 Quadratmeter brennen
Feuerwehr bekämpft großen Flächenbrand in Gebhardshain
Auf rund 6000 Quadratmeter hat sich ein Flächenbrand in Gebhardshain ausgedehnt. Bei den Löscharbeiten kommt auch ein Hubschraub
Auf rund 6000 Quadratmeter hat sich ein Flächenbrand in Gebhardshain ausgedehnt. Bei den Löscharbeiten kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz.
Thomas Leurs

Während in der Eifel Waldbrände teils außer Kontrolle geraten, spitzt sich auch im Westerwald die Lage aufgrund der anhaltenden Trockenheit zu. Aktuell bekämpft ein Großaufgebot an Wehrleuten einen Flächenbrand in Gebhardshain. 

Lesezeit 1 Minute
Großeinsatz für die Feuerwehren in Gebhardshain: Einsatzkräfte aus der VG Betzdorf-Gebhardshain, unterstützt von Wehrleuten aus benachbarten Verbandsgemeinden und der Kreisbereitschaft, bekämpfen am Sonntagnachmittag einen Flächenbrand, der unterhalb des Kleinspielfelds am Sportplatz der DJK Gebhardshain ausgebrochen ist.
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