Flächenbrand in Gebhardshain
Feuerlinie stand knapp 15 Meter vor ersten Wohnhäusern
Nach dem Brand wird das Ausmaß erst so richtig klar. Rund zehn Hektar haben in Flammen gestanden.
Nach dem Brand wird das Ausmaß erst so richtig klar. Rund zehn Hektar haben in Flammen gestanden.
Thomas Leurs

Mehr als 300 Feuerwehrleute sind am Sonntag damit beschäftigt, einen Flächenbrand in Gebhardshain zu löschen. Wie dramatisch die Lage wirklich gewesen ist, hat Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Björn Jestrimsky unserer Zeitung erzählt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Bewohner der Ortsgemeinde Gebhardshain haben einen nicht gerade alltäglichen Sonntag hinter sich. Mehr als 300 Feuerwehrleute sind den Tag über bis in die späte Nacht damit beschäftigt gewesen einen Waldbrand zu bekämpfen, der sich schnell ausgebreitet hat.
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