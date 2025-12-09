Weihnachtslabor in Siegen Feuer und Flamme für die Chemie Claudia Irle-Utsch 09.12.2025, 12:00 Uhr

i Felix darf bei der Weihnachtsvorlesung an der Uni Siegen die mit Schießbaumwolle präparierten Litzen des Mantels von Professor Schmittel mit der Zündpistole in Brand setzen. Experiment gelungen! Universität Siegen/Carsten Schmale

Weihnachtsvorlesung der Universität Siegen begeistert kleine und große Leute mit spannenden Experimenten.

Es schimmert und leuchtet, es zischt und knallt und am Ende brodelt es auch. Die Weihnachtsvorlesung des Departments Chemie und Biologie der Universität Siegen ist Jahr für Jahr ein Ereignis. Auch jetzt, am Freitag vor dem Nikolaustag. In den Reihen des Audimax sind die Reihen nahezu voll besetzt mit kleinen und großen Leuten, die sich in das „wunderbare Weihnachtslabor“ haben einladen lassen.







