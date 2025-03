Festzelt Herdorf: Eventfirma wehrt sich gegen Vorwürfe

Zu lange Wege und Wartezeiten, zu viele Besucher und zu wenig Getränke? In einem Facebook-Beitrag wird deutlich Kritik an der Herdorfer Festzeltparty an Rosenmontag geübt. Doch nicht nur ein Gespräch bei der Eventfirma ergibt ein anderes Bild.

Tausende denken im AK-Land mit einem Lächeln zurück an die noch frischen närrischen Tage. Auch Herdorf erlebte wieder einen fulminanten Karnevalshöhepunkt – der sein Finale im großen Umzug am Rosenmontag fand. Doch offenbar ging nicht jede Närrin und nicht jeder Narr mit einem beschwingten Gefühl nach Hause. In einem anonymen Beitrag wird auf Facebook mit deutlichen Worten die Organisation rund um die After-Zug-Party im Festzelt auf dem Rewe-Parkplatz kritisiert.

Der Text erschien als öffentlicher Post in der Gruppe „Was geht ab in Herdorf?“, die über 2000 Mitglieder zählt. Achtmal drückten andere Nutzer ihre Zustimmung mit einem „Daumen-hoch“ aus, drei reagierten mit einem Lachen, drei mit einem wütenden Smiley und einer mit einem erstaunten. Doch zur Wahrheit gehört auch: In den meisten Kommentaren unter dem Beitrag wird die Kritik wiederum kritisiert.

Kritik an angeblich zu langen Wartenzeiten

In dem Pamphlet werden deutliche Worte verwendet, von einem „Fest voller Enttäuschungen“ geschrieben, bei dem Profit an erster Stelle stünde. Vor allem wird sich an angeblich langen Wartezeiten beim (Wieder-)Einlass aufgehangen und an einem zu langen Weg zu den Toilettenwagen sowie teils ausverkaufte Getränke zu später Stunde.

Im Zentrum der Kritik: die Betzdorfer Eventfirma My Dear Captain, die 2020 die Festzeltorganisation in Herdorf übernommen hat. Deren Chef, Tobias Link, weist die Vorwürfe klar von seinem Team. „Die Schlange war durchaus lang“, räumt er ein. Allerdings ergänzt er auch: „Wir haben aber natürlich auch doppelt und dreifach kontrolliert beim Einlass.“ Wieso, das lässt sich einfach beantworten angesichts der Gefahrenlage, die zu dieser Zeit herrschte. So erinnert Link etwa daran, dass die islamische Terrororganisation IS zu Anschlägen im Kölner Karneval aufgerufen hatte. Hinzu kommt: Noch während des vorherigen Rosenmontagszugs machten die Schlagzeilen zur Amokfahrt in Mannheim die Runde.

Eventfirma verweist auf guten Vorverkauf und Tageskassen

Der Veranstaltungsprofi erläutert, dass es theoretisch möglich gewesen wäre, eine sogenannte „Fast Lane“ einzurichten. Hierbei hätte man die Kontrolle der Besucher in zwei Gruppen unterteilen können: jene, die bereits im Vorverkauf ein Einlassbändchen erworben hatten, und jene, die den Eintritt an der Tageskasse bezahlen mussten. Die Betonung liegt hier allerdings auf „theoretisch“, wie Link unterstreicht. Die meisten Bändchen seien nämlich bereits im Vorfeld verkauft worden für die Veranstaltung am Montag. Das bedeutet nicht, dass My Dear Captain spontane Besucher außen vor gelassen hat bei den Planungen des Einlasses. Es habe zwei Verkaufsstellen gegeben, die mit jeweils zwei Personen besetzt gewesen seien, sagt Link.

Doch bei der Kritik an den langen Wartezeiten belässt es nicht der Facebook-Beitrag: Die Toiletten seien „in fast unzumutbarer Entfernung platziert“ gewesen, wird weiter darin behauptet. Dem hält Link entgegen, dass der Fußweg zu den Sanitärwagen maximal eine bis anderthalb Minuten dauere. Zudem habe man bei der Wahl des Standorts aufgrund des Abwasseranschlusses keine freie Hand.

„Das geht ja schon mal gar nicht, da wir der Versammlungsstättenverordnung unterliegen.“

Tobias Link, Chef von My Dear Captain, zur Kritik, wonach im Festzelt die vorgeschriebene Besucherzahl überschritten worden sei.

Deutlich reagiert Link auf den Vorwurf, wonach die vorgeschriebene Personenanzahl im Zelt überschritten worden sei: „Das geht ja schon mal gar nicht, da wir der Versammlungsstättenverordnung unterliegen.“ Am Einlass werde jeder Besucher gezählt. Offenbar wurde die Schreiberin oder der Schreiber des Facebook-Pamphlets auch zu späterer Stunde enttäuscht. Teilweise habe man mindestens 30 Minuten auf ein Getränk warten müssen. Für Link nicht nachvollziehbar. Die komplette Längsseite des Zelts sei mit einer etwa 20 Meter langen Theke samt sechs Zapfstellen dahinter ausgestattet gewesen. Hinzu kämen zwei Ausgaben für Longdrinks.

Aber waren „viele Getränke“, wie es außerdem es dem Facebook-Beitrag heißt, bereits vor Mitternacht ausverkauft? Auch das kann Link so nicht stehen lassen. Zwar seien einige Schnapssorten im Laufe der Veranstaltung aus gewesen, das aber erst nach Mitternacht. Und grundsätzlich habe man auch dann nicht auf Hochprozentiges verzichten müssen. Was allerdings tatsächlich nach Mitternacht ausgegangen sei, war Apfelwein – ein Zeichen, dass viele Besucher aus Hessen den Weg nach Herdorf gefunden hätten. Bestätigen kann Link, dass Getränkemarken, die man zuvor erworben hatte, nicht zurückgenommen wurden – worüber sich ebenfalls in dem Beitrag aufgeregt wird. Allerdings ergänzt er: Darauf sei transparent auf Schildern hingewiesen worden beim Wertmarkenverkauf.

„Freibier gab es zudem auch keins – hier wollte man erschreckenderweise Geld für Getränke!“

Die Mehrheit der Facebook-Kommentare unter dem Beitrag teilt nicht die Kritik, zieht sie teils sogar ins Lächerliche. 

Unter dem Beitrag sind zwar zustimmende Kommentare zu finden, doch die meisten entkräften die Kritik, ziehen sie teils sogar ins Lächerliche. So schreibt ein Nutzer mit einem Augenzwinkern: „Zu den Toiletten hat man bestimmt eine Minute gebraucht. Die Theke war meines Erachtens, mit einer vollen Länge des Zeltes, viel zu kurz. Auch wirklich furchtbar, dass alle kontrolliert wurden, anstatt die Länge der Schlange zu verringern, und auf Sicherheit zu scheißen. Das Festzelt hatte außerdem nur eine Etage und nicht wie üblich zwei. Freibier gab es zudem auch keins – hier wollte man erschreckenderweise Geld für Getränke! Nächstes Jahr geh ich lieber wieder nach Neunkirchen ins Zelt.“

Eventfirma zieht positives Festzelt-Fazit

Sicher und unterm Strich gut besucht – Tobias Link von der Eventfirma My Dear Captain zeigt sich zufrieden mit den zwei Festzeltevents an Altweiber und Rosenmontag. Zwar habe ein erhöhter Fokus auf Sicherheit zu entsprechenden Wartezeiten am Einlass geführt – das habe allerdings auch dazu beigetragen, dass es keine besonderen Vorkommnisse gegeben habe. DJane Patta und die Band NonPlusX seien am Donnerstag hervorragend angekommen. Und überdurchschnittlich viele Besucher habe man nach dem Rosenmontagszug im Zelt begrüßen können. DJ Stocki sowie die Schlagersänger Philipp Bender und Jasmin Herren sorgten für ausgelassene Stimmung.