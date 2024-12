Konzepte vorgestellt Festplatz in Gebhardshain soll umgestaltet werden 19.12.2024, 18:00 Uhr

i Eine erste Idee, wie der Festplatz in Gebhardshain in Zukunft aussehen könnte. Thomas Leurs

Das Ingenieurbüro Schmidt stellt erste Pläne für die Neugestaltung der Brunnenanlagen an der Hachenburger Straße und der katholischen Kirche vor. Und auch am Festplatz in Gebhardshain soll einiges geschehen.

In Zukunft soll am Festplatz in Gebhardshain baulich einiges geschehen. Stefan Schmidt vom gleichnamigen Ingenieurbüro hat einen ersten Entwurf den Ratsmitgliedern in der Sitzung am Dienstagabend vorgestellt. Dort sollen Plätze mit Sonnensegeln entstehen.

