Seit 25 Jahren Festival zeigt: Westerwälder Literaturleben ist bunt Julia Hilgeroth-Buchner 08.11.2026, 16:30 Uhr

i Die „25. Westerwälder Literaturtage" sind vorüber: Katharina Roßbach, Programmleiterin und Inhaberin des „Buchladens" in Wissen (hier mit einer Auswahl von Titeln aus der Lesungsreihe) freut sich, dass die 28 Veranstaltungen in den Landkreisen Altenkirchen, Westerwald und Neuwied ausnahmslos stattfanden und dazu noch gut besucht waren. Julia Hilgeroth-Buchner

25 Jahre Westerwälder Literaturtage: Ungewöhnliche Spielorte, Bestsellerautoren und lebendige Abende zeigen, wie bunt die Literaturszene hier ist. Ein Rückblick auf ein bewegendes Festival und die Menschen dahinter.

28 Veranstaltungen in drei Landkreisen, rund 1300 Besucher an 26 Orten, mehr als 35 Autoren, Musiker und Schauspieler auf den Bühnen: Die diesjährigen „Westerwälder Literaturtage“ sind vorüber – und damit ein Festival, das in seiner 25. Auflage einmal mehr gezeigt hat, wie bunt das literarische Leben in der Region ist.







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