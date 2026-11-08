25 Jahre Westerwälder Literaturtage: Ungewöhnliche Spielorte, Bestsellerautoren und lebendige Abende zeigen, wie bunt die Literaturszene hier ist. Ein Rückblick auf ein bewegendes Festival und die Menschen dahinter.
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28 Veranstaltungen in drei Landkreisen, rund 1300 Besucher an 26 Orten, mehr als 35 Autoren, Musiker und Schauspieler auf den Bühnen: Die diesjährigen „Westerwälder Literaturtage“ sind vorüber – und damit ein Festival, das in seiner 25. Auflage einmal mehr gezeigt hat, wie bunt das literarische Leben in der Region ist.