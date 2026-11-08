Seit 25 Jahren
Festival zeigt: Westerwälder Literaturleben ist bunt
Die „25. Westerwälder Literaturtage" sind vorüber: Katharina Roßbach, Programmleiterin und Inhaberin des „Buchladens" in Wissen
Die „25. Westerwälder Literaturtage" sind vorüber: Katharina Roßbach, Programmleiterin und Inhaberin des „Buchladens" in Wissen (hier mit einer Auswahl von Titeln aus der Lesungsreihe) freut sich, dass die 28 Veranstaltungen in den Landkreisen Altenkirchen, Westerwald und Neuwied ausnahmslos stattfanden und dazu noch gut besucht waren.
Julia Hilgeroth-Buchner

25 Jahre Westerwälder Literaturtage: Ungewöhnliche Spielorte, Bestsellerautoren und lebendige Abende zeigen, wie bunt die Literaturszene hier ist. Ein Rückblick auf ein bewegendes Festival und die Menschen dahinter.

Lesezeit 2 Minuten
28 Veranstaltungen in drei Landkreisen, rund 1300 Besucher an 26 Orten, mehr als 35 Autoren, Musiker und Schauspieler auf den Bühnen: Die diesjährigen „Westerwälder Literaturtage“ sind vorüber – und damit ein Festival, das in seiner 25. Auflage einmal mehr gezeigt hat, wie bunt das literarische Leben in der Region ist.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren