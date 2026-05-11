Kunsthaus Wäldchen in Forst Festival open arts startet mit Swing und Schulchor Elmar Hering 11.05.2026, 09:00 Uhr

i Die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Big-Band wird einen Großteil der open-arts-Eröffnung musikalisch gestalten. Rolf-Dieter Rötzel

Zum sechsten Mal veranstaltet das Kunsthaus Wäldchen sein open-arts-Festival. Die Besucher sollen gleichermaßen unterhalten, überrascht und animiert werden. Der Start steht kurz bevor – und strahlt gleichzeitig in die ganze Raiffeisen-Region aus.

Mit der Eröffnung des Kulturfestivals open arts im und am Kunsthaus Wäldchen in Forst startet an diesem Mittwoch, 13. Mai, der Kultur- und Genuss-Sommer der Verbandsgemeinde (VG) Hamm. Wie berichtet, haben zahlreiche Unterstützer dem Festival ein wenig aus der finanziellen Klemme geholfen, sodass nun eine leicht abgespeckte Form realisiert werden kann.







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