Zum sechsten Mal veranstaltet das Kunsthaus Wäldchen sein open-arts-Festival. Die Besucher sollen gleichermaßen unterhalten, überrascht und animiert werden. Der Start steht kurz bevor – und strahlt gleichzeitig in die ganze Raiffeisen-Region aus.
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Mit der Eröffnung des Kulturfestivals open arts im und am Kunsthaus Wäldchen in Forst startet an diesem Mittwoch, 13. Mai, der Kultur- und Genuss-Sommer der Verbandsgemeinde (VG) Hamm. Wie berichtet, haben zahlreiche Unterstützer dem Festival ein wenig aus der finanziellen Klemme geholfen, sodass nun eine leicht abgespeckte Form realisiert werden kann.