Innerhalb kurzer Zeit hat sich die Kölsch-Bar Gleis 69 zum beliebten Treffpunkt in Herdorf etabliert. Der Betreiber der Kneipe im ehemaligen Bahnhof ist umtriebig, auch in Sachen Events. Bald startet das erste Kölsch-Festival.

Jens Dapprich, der Betreiber von Gleis 69 ist voller Zuversicht, dass das von ihm organisierte Kölsch-Festival am 4. und 5. Juli ein Erfolg wird. Am kommenden Freitag um 17 Uhr startet das Open-Air Konzert am ehemaligen Herdorfer Bahnhofsgebäude – und wird bestimmt nicht nur das junge Publikum in Bann anziehen. Gleich vier Live-Bands erwarten sowohl Freitag als auch Samstag die Besucher.

Bereits im letzten Jahr organisierte Dapprich einen Rock-Abend mit einer Live-Band. „Ich wollte jetzt mal was machen, was Herdorf noch nicht hatte“, so der Betreiber, der dafür wirklich alle Register gezogen hat und eine Premiere der besonderen Art verspricht. Dass er den in der Region bestens bekannten und beliebten DJ Hansi für das Event gewinnen konnte, darüber freut er sich sehr.

i Letztes Jahr Rock-Abend Herdorf Gaby Wertebach

Dass es ein Kölsch-Festival geben wird, das ist naheliegend. Schließlich war Dapprich mehr als 13 Jahre lang der Regionalbeauftragte der Rheinische-Karnevals-Korporationen im Kreis Altenkirchen, zudem ist seine beliebte Kneipe eine Kölschbar, in der er seine lebensfrohe, typisch kölsche Mentalität („Drink doch ene met“) nach Herdorf transportiert und die bei den Gästen bestens ankommt. Die dürfen sich auf zwei stimmungsvolle Abende zum Mitsingen und Abfeiern bei frisch gezapftem Kölsch freuen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt, ein Imbisswagen ist vor Ort. Angesagt sind die besten Hits sowie unvergessene Kölsche Lieder, gespielt und gesungen jeweils von drei kölschen Karneval-Bands und zusätzlich jeweils einer Musikgruppe aus der Region. Los geht es Freitag 4. Juli, mit Fiasko, Kuhl un de Gäng, Kölsch Gedäh, die Band aus dem Siegerland und Drummerholics. Am Samstag 5. Juli, stehen auf der Bühne Druckluft, Scharmöör, Björn Heuser und One Hit Wonder.

Für Kurzentschlossene gibt e noch Karten an der Abendkasse zum Preis von 29,-€ pro Tag. Außerdem wird ein Becherpfand von 5,-€ erhoben, das bei Verlassen der Veranstaltung und Rückgabe des Bechers erstattet wird.