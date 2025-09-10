Der Lkw, der sich in Mudersbach festgefahren hat, ist wieder fahrbereit und geborgen. Die Umleitungsstrecke wegen der B62-Baustelle ist somit wieder befahrbar.

Der Lkw, der sich am Mittwochmorgen im Bereich Adolfstraße/Weiherstraße in Mudersbach festgefahren hat, ist wieder auf die Spur gesetzt worden. Dazu musste vorher der tonnenschwere Betonblock mittels eines Schwerlastkrans abgesetzt werden. Die Strecke sollte in der nächsten Stunde wieder freigegeben werden, wie die Polizei mitteilt. Gegen 13 Uhr kam die offizielle Entwarnung.

Seit den Vormittagsstunden ist es in dem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund des feststeckenden Lkws gekommen. Über mehrere Stunden war der Straßenabschnitt nur einseitig befahrbar. Während des Umsetzens des Betonblocks ist für einen Zeitraum von etwa einer halben Stunde die Adolfstraße komplett gesperrt gewesen.

i Durch den festgesteckten Lkw kommt es zeitweise zu kurzen Staus. Thomas Leurs

Zu großen Staus ist es in der Zeit des Lkw-Bergens nicht gekommen, aber immer wieder mussten Pkw und Busse ein bisschen warten, bis die Weiterfahrt möglich gewesen ist. Die Polizei mahnt in dem Zusammenhang zur Nutzung der offiziell eingerichteten Umleitungsstrecke.