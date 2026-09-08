Von der Aufbruchstimmung der frühen 1980er-Jahre hat auch der Sozialsektor profitiert. Ein Beispiel ist der Hiba (Sitz in Wissen), der sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt. Der Verein hatte jetzt allen Grund zum Feiern.
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Seit Jahrzehnten setzt sich der Hiba für Gemeinschaft ein. Ganz in diesem Sinne lieferte der in Wissen ansässige Verein jetzt den Beweis dafür, welche Kraft daraus entstehen kann, wenn alle mit anpacken und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Gleichzeitig geht der Blick in die Zukunft, denn jenseits dieses Gemeinschaftsgefühls sind in der ambulanten Arbeit für und mit behinderten Menschen noch viele Schritte zu gehen.