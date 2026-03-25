Die Entscheidung des Kreistages ist mit Spannung erwartet worden: Was zahlen Eltern im AK-Land künftig für die ganztägige Ferienbetreuung ihrer Kinder? Der Beschluss, der den Familien jetzt serviert wird, dürfte so manchem gar nicht schmecken.
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Wie hoch wird der Elternanteil bei der ganztägigen Ferienbetreuung ausfallen, auf die zunächst einmal Erstklässler ab Herbst einen Rechtsanspruch haben? Dass es bei diesem Tagesordnungspunkt keinen einmütigen Beschluss des Kreistags geben wird, hatte sich bereits im Jugendhilfeausschuss abgezeichnet.