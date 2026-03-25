Kreistag für die teure Lösung Ferienbetreuung kostet Eltern im AK-Land 35 Euro am Tag Markus Kratzer 25.03.2026, 06:00 Uhr

i Ferien - und dann? Ab Herbst haben Erstklässer in Rheinland-Pfalz einen Rechtsanspruch auf eine zeitlich definierte ganztägige Betreuung. Der Kreistag Altenkirchen hat nun den Elternanteil dafür festgelegt. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Die Entscheidung des Kreistages ist mit Spannung erwartet worden: Was zahlen Eltern im AK-Land künftig für die ganztägige Ferienbetreuung ihrer Kinder? Der Beschluss, der den Familien jetzt serviert wird, dürfte so manchem gar nicht schmecken.

Wie hoch wird der Elternanteil bei der ganztägigen Ferienbetreuung ausfallen, auf die zunächst einmal Erstklässler ab Herbst einen Rechtsanspruch haben? Dass es bei diesem Tagesordnungspunkt keinen einmütigen Beschluss des Kreistags geben wird, hatte sich bereits im Jugendhilfeausschuss abgezeichnet.







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