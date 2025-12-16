Weltklassik am Klavier Feinste Pianokunst im Altenkirchener Kreishaus Thomas Hoffmann 16.12.2025, 17:00 Uhr

i Bereits zum 50. Male fand am Sonntag im Kreishaus Altenkirchen ein Konzert der Reihe "Weltklassik am Klavier" statt. Mit Irina Christiakova war eine Pianistin zu Gast, die bereits im Alter von elf Jahren Konzerte gab und auf vielen großen Bühnen der Welt spielte. Auch die drei Macher der hiesigen Ausgabe der Reihe - Günter Arbeiter, Ulrich Schmalz und Johannes Malmedie - freuten sich, dass sie zum Jubiläum einmal mehr eine hochkarätige Künstlerin begrüßen konnten. Thomas Hoffmann

Ausnahmepianistin Irina Chistiakova präsentiert höchsten Klaviergenuss und bekennt, die Salonatmosphäre bei dieser Veranstaltung zu lieben. Im Programm hat sie Werke von Johannes Brahms, Franz Liszt und Sergej Rachmaninow.

„Weltklassik am Klavier“, das ist auch hierzulande mittlerweile zu einer Art Marke für feinste Pianokunst geworden. Allmonatlich zieht die Reihe begeisterte Besucher ins Altenkirchener Kreishaus. Kein Wunder, geben sich doch hier Künstler, die ansonsten auch schon mal in der New-Yorker Carnegie-Hall auftreten, sozusagen die Pianotasten in die Hand.







