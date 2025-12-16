Feinste Pianokunst im Altenkirchener Kreishaus

Ausnahmepianistin Irina Chistiakova präsentiert höchsten Klaviergenuss und bekennt, die Salonatmosphäre bei dieser Veranstaltung zu lieben. Im Programm hat sie Werke von Johannes Brahms, Franz Liszt und Sergej Rachmaninow.
„Weltklassik am Klavier“, das ist auch hierzulande mittlerweile zu einer Art Marke für feinste Pianokunst geworden. Allmonatlich zieht die Reihe begeisterte Besucher ins Altenkirchener Kreishaus. Kein Wunder, geben sich doch hier Künstler, die ansonsten auch schon mal in der New-Yorker Carnegie-Hall auftreten, sozusagen die Pianotasten in die Hand.