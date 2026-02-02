Kirchen und Hachenburg genug? FDP stellt eine Regioklinik in Altenkirchen infrage Markus Kratzer 02.02.2026, 19:00 Uhr

i Für Klaus Kohlhas, FDP-Fraktionschef im Kreistag Altenkirchen, hat sich die Faktenlage durch die Übernahme der Krankenhäuser in Kirchen und Hachenburg durch neue Träger geändert. Klaus Kohlhas

Ein erweitertes medizinisches Angebot in Altenkirchen? Regioklinik statt MVZ? Die FDP im AK-Land sieht das eher skeptisch. Wir haben den Fraktionschef der Liberalen im Kreistag, Klaus Kohlhas, nach dem Warum gefragt.

Rund um die Kreisstadt wird der Ruf nach einem Mehr an medizinischen Leistungen lauter. Ist eine Regioklinik, also nach der theoretischen Definition aus dem Mainzer Gesundheitsministerium eine Verzahnung von ambulantem, stationärem und pflegerischem Angebot, der Stein der Weisen?







