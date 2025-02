Verkehr in Betzdorf FDP schlägt Lösung für Problem in Wilhelmstraße vor 12.02.2025, 17:00 Uhr

i In der Wilhelmstraße in Betzdorf gilt zwischen Bismarckstraße und Schützenstraße Parkverbot. Das sorgt laut FDP immer wieder für brenzlige Situationen. Thomas Leurs

Ein ehemaliger Parkstreifen sorgt auf der stark befahrenen Wilhelmstraße in Betzdorf für Verkehrsprobleme. Die FDP fordert eine Änderung der Straßenmarkierung, um brenzlige Situationen zu entschärfen.

Die Wilhelmstraße gehört sicherlich zu den meist befahrensten Straßen in Betzdorf. Ein ehemaliger Parkstreifen zwischen der Bismarck- und der Schützenstraße in Richtung Wallmenroth sorgt nun für Probleme. Darauf weist Florian Baldus, Fraktionssprecher der FDP im Stadtrat Betzdorf, in einem Antrag hin.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen