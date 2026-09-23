Aktion im Kreis Altenkirchen
Fazit zur zweiten Nacht der Technik fällt positiv aus
Auch die Firma Alho war eine der Stationen während der zweiten Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen.
Auch die Firma Alho war eine der Stationen während der zweiten Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen.
Iris Scharenberg-Henrich / Kreisverwaltung Altenkirchen

Wo finde ich Anregungen für eine mögliche Berufsausbildung? Was genau machen heimische Betriebe eigentlich? Wo liegen Stärken und Herausforderungen? Antworten erhielten Interessierte bei der zweiten Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen. 

Lesezeit 2 Minuten
Ein Blick hinter sonst verschlossene Werkstore, faszinierende Einblicke in moderne High-Tech-Fertigungen und Begeisterung bei Groß und Klein: Die zweite Auflage der „Nacht der Technik“ im Landkreis Altenkirchen bot Besuchern und heimischen Unternehmen gleichermaßen eine wertvolle Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen, Entdecken und Vernetzen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren