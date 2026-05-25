Im Wissener Kulturwerk gab es zum 50. Geburtstag des NABU Altenkirchen eine Show der Extraklasse. Unsere Zeitung war mit einem Reporter vor Ort. Details und Hintergründe.
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So sieht man sie selten, die Tiere, die in unseren Gärten, Feldern und Wäldern leben. In seiner zweieinhalbstündigen Biodiversitätsshow im Wissener Kulturwerk präsentierte am Freitagabend der Naturforscher Dominik Eulberg gemeinsam mit seiner Frau Natalia faszinierende Bilder von der Vielfalt unserer heimischen Flora und Fauna.