50 Jahre NABU Altenkirchen
Faszinierende Einblicke in die Vielfalt des Lebens
Sie freuten sich über viele Besucher und eine tolle Show zum 50. Geburtstag des NABU Altenkirchen: Die Vorsitzenden Wanja Schlif
Sie freuten sich über viele Besucher und eine tolle Show zum 50. Geburtstag des NABU Altenkirchen: Die Vorsitzenden Wanja Schliffkowitz (links), Jutta Seifert und Harry Sigg (rechts) sowie Dominik Eulberg, der mit seiner Biodiversiätenshow faszinierende Einblicke in die Vielfalt von Natur und Leben gab.
Thomas Hoffmann

Im Wissener Kulturwerk gab es zum 50. Geburtstag des NABU Altenkirchen eine Show der Extraklasse. Unsere Zeitung war mit einem Reporter vor Ort. Details und Hintergründe.

Lesezeit 3 Minuten
So sieht man sie selten, die Tiere, die in unseren Gärten, Feldern und Wäldern leben. In seiner zweieinhalbstündigen Biodiversitätsshow im Wissener Kulturwerk präsentierte am Freitagabend der Naturforscher Dominik Eulberg gemeinsam mit seiner Frau Natalia faszinierende Bilder von der Vielfalt unserer heimischen Flora und Fauna.

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