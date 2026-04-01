Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im April des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Auf dem Truppenübungsplatz Stegskopf wurde Basalt für den Eigenbedarf abgebaut, die Außenfassade der katholischen Kirche in Weyerbusch wurde gereinigt. Und schon vor 50 Jahren gab es den Ärztemangel im Kreis Altenkirchen.

1

Erhaltenswertes erhalten – getreu diesem Motto waren die Renovierungsarbeiten der Weyerbuscher Kirche gestartet, die bis zum Frühjahr andauern sollten.