Im Archiv geblättert
Fassade der katholischen Kirche in Weyerbuch gereinigt
Im Januar 1863 wurde der Grundstein zur Kirche St. Joseph in Weyerbusch gelegt. Vor 50 Jahren wurden die Mauern aus Bruchstein g
Im Januar 1863 wurde der Grundstein zur Kirche St. Joseph in Weyerbusch gelegt. Vor 50 Jahren wurden die Mauern aus Bruchstein gesandstrahlt.
Anke Becker

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im April des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Lesezeit 2 Minuten
Auf dem Truppenübungsplatz Stegskopf wurde Basalt für den Eigenbedarf abgebaut, die Außenfassade der katholischen Kirche in Weyerbusch wurde gereinigt. Und schon vor 50 Jahren gab es den Ärztemangel im Kreis Altenkirchen.1 Erhaltenswertes erhalten – getreu diesem Motto waren die Renovierungsarbeiten der Weyerbuscher Kirche gestartet, die bis zum Frühjahr andauern sollten.

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Kreis AltenkirchenZeitgeschichte

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