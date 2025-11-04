„Ensemble 5 Con Moto“ trat auf Farben, Rhythmen und Tanz begeistern in Betzdorf Gaby Wertebach 04.11.2025, 19:00 Uhr

i Beim Stück „Asturias“ (Isaac Albéniz ) kam die einzigartige Klangwelt und dramatische Intensität auf der Harfe von Emilie Jaulmes besonders gut zur Geltung Gaby Wertebach

Brillante Musiker, ein bestens aufgelegter Moderator sowie eine elegante Tänzerin sorgten jetzt in der Stadthalle Betzdorf für einen abwechslungsreichen Nachmittag.

Sie hatten nicht zu viel versprochen, die Organisatoren der Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen rund um ihren künstlerischen Leiter Michael Nassauer. Das am vergangenen Sonntag präsentierte Konzert mit dem „Ensemble 5 Con Moto“ in der Stadthalle Betzdorf schenkte dem fasziniert lauschenden Publikum einen Nachmittag voller Farben, Rhythmen und tänzerischer Darbietung.







