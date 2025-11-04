Farben, Rhythmen und Tanz begeistern in Betzdorf

Brillante Musiker, ein bestens aufgelegter Moderator sowie eine elegante Tänzerin sorgten jetzt in der Stadthalle Betzdorf für einen abwechslungsreichen Nachmittag.
Lesezeit 2 Minuten
Sie hatten nicht zu viel versprochen, die Organisatoren der Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen rund um ihren künstlerischen Leiter Michael Nassauer. Das am vergangenen Sonntag präsentierte Konzert mit dem „Ensemble 5 Con Moto“ in der Stadthalle Betzdorf schenkte dem fasziniert lauschenden Publikum einen Nachmittag voller Farben, Rhythmen und tänzerischer Darbietung.