In Betzdorfer Stadthalle Familienkomödie „Endlich allein“ räumt Klischees auf Gaby Wertebach 04.03.2026, 09:00 Uhr

i Lautstarke Auseinandersetzungen begleiten den erneuten Einzug der Söhne in das Elternhaus. Gaby Wertebach

Das Phänomen „Hotel Mama“ wurde gehörig in dem spritzigen Theaterstück „Endlich allein“aufs Korn genommen. In der Betzdorfer Stadthalle begeisterte das Ensemble mit TV-Stars das Publikum und sorgte für viele Lacher.

Darauf hatten die Betzdorfer offenbar gewartet, auf eine Komödie, die das Phänomen „Hotel Mama“ erzählt, und wenn das Publikum das Theater durchwegs lachend verlässt, dürfte das wohl der eindeutige Beweis für eine gelungene Vorstellung sein. So geschehen am Montagabend bei der Aufführung des Theaterstücks „Endlich allein“ (Komödie am Altstadtmarkt, Braunschweig), geschrieben von Autor Lawrence Roman und inszeniert von Jan Bodinus.







Artikel teilen

Artikel teilen