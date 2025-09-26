Im Zusammenhang mit dem Familiendrama mit drei zum Teil schwer Verletzten in Betzdorf Bruche am frühen Freitagmorgen fahndet die Polizei nun mit Hochdruck nach dem 66-jährigen Mario Abbate aus Betzdorf.
In der Johannes-Krell-Straße im Betzdorfer Stadtteil Bruche hat sich am frühen Freitagmorgen offenbar ein Familiendrama abgespielt, bei dem drei Personen teilweise schwer verletzt wurden, wie die Polizei mitteilt. Wörtlich ist von „einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienmitgliedern“ die Rede.