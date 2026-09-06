Familienbande durch Musik im Betzdorfer Ortsteil Bruche: Die Neuroths proben, spielen und wachsen im Chor „Haste Töne“ zusammen – wie Gesang Freundschaften und Generationen verbindet: ein Blick ins Leben der singenden Familie.
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Junge Leute sitzen am Pool, lassen die Füße im Wasser planschen und singen. Markus Neuroth zeigt dieses Video, aufgenommen im Garten seines Hauses in Betzdorf-Bruche. Die jungen Frauen und Männer singen bei ihm im Chor „Haste Töne“. Der nächste Auftritt ist im Winter – am Freitag, 19.