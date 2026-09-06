Singen hält Betzdorf zusammen
Familie Neuroth: Musik verbindet Generationen im Chor
Vater Markus Neuroth ist mit Leib und Seele der Dirigent des Chores und versteht sich als "Menschenentwickler" und "Menschenvers
Vater Markus Neuroth ist mit Leib und Seele der Dirigent des Chores und versteht sich als "Menschenentwickler" und "Menschenversteher". Foto: Franziska Imhäuser
Franziska Imhäuser

Familienbande durch Musik im Betzdorfer Ortsteil Bruche: Die Neuroths proben, spielen und wachsen im Chor „Haste Töne“ zusammen – wie Gesang Freundschaften und Generationen verbindet: ein Blick ins Leben der singenden Familie.

Lesezeit 3 Minuten
Junge Leute sitzen am Pool, lassen die Füße im Wasser planschen und singen. Markus Neuroth zeigt dieses Video, aufgenommen im Garten seines Hauses in Betzdorf-Bruche. Die jungen Frauen und Männer singen bei ihm im Chor „Haste Töne“. Der nächste Auftritt ist im Winter – am Freitag, 19.
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