Familie in Weitefeld getötet - Infos zu möglichem Täter

In einem Wohnanwesen in Weitefeld sind am Sonntagmorgen drei Tote gefunden worden. Der oder die Täter sind noch immer auf der Flucht. Bei der Polizei sind derweil viele Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, denen die Ermittler nachgehen.